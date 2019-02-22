2019-02-22T10:14:45+03:00
Общество

85-летняя пенсионерка из Красноярска получила загранпаспорт для переезда в Калининград

Новый паспорт ей доставили прямо домой
Марина СОКОЛОВА
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Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краюФото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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Красноярская 85-летняя пенсионерка получила загранпаспорт для переезда в Калининград.

Как рассказали в ГУ МВД России по краю, все жители края, не имеющие возможности по состоянию здоровья лично прийти в подразделения по вопросам миграции за получением заграничного паспорта, теперь могут получить его на дому.

Так, недавно в Управление по вопросам миграции обратилась жительница города Красноярска с просьбой о помощи в оформлении заграничного паспорта ее 85-летней матери. Женщине уже физически тяжело лично прийти на прием для оформления документа. Но так случилось, что заграничный паспорт ей необходим, в связи с переездом на новое место жительства в город Калининград.

Для приема документации полицейские выехали на дом к заявителю. Когда паспорт был оформлен и готов, сотрудники Управления вновь приехали в гости к пенсионерке и лично вручили его даме. Женщина не ожидала такого отношения и искренне поблагодарила стражей правопорядка за внимание и заботу, проявленные к ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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