Прокуратура Красноярска ищет самострои после взрыва газа в доме на Кандагарской

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-22T10:09:37+03:00

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Прокуроры начали проверку градостроительной сферы Красноярска после взрыва на Кандагарской, 3. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Напомним, 14 февраля в Покровке прогремел взрыв, который разнес половину самовольно построенного трехэтажного дома. Погибли два человека – пожилой хозяин квартиры, где произошел взрыв газа, и его 50-летняя соседка. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». После трагедии выяснилось, что многоквартирник построен незаконно. Один из собственников уже арестован, его подозревают в незаконной продаже квартиры в доме.

- Организована проверка исполнения градостроительного законодательства, требований правил пожарной безопасности, об исполнительном производстве в отношении самовольно возведенных строительных объектов (помещений и домов, используемых в качестве жилых, а также незаконно проведенных перепланировках в жилых домах и квартирах), подпадающих под признаки многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также прокурорская проверка оценит действия чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU