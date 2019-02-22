2019-02-22T10:09:37+03:00
Происшествия

Прокуратура Красноярска ищет самострои после взрыва газа в доме на Кандагарской

Надзорники, оценят, как исполняется в городе градостроительное законодательство
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Прокуратура Красноярска ищет самострои после взрыва газа в доме на КандагарскойПрокуратура Красноярска ищет самострои после взрыва газа в доме на КандагарскойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Прокуроры начали проверку градостроительной сферы Красноярска после взрыва на Кандагарской, 3. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Напомним, 14 февраля в Покровке прогремел взрыв, который разнес половину самовольно построенного трехэтажного дома. Погибли два человека – пожилой хозяин квартиры, где произошел взрыв газа, и его 50-летняя соседка. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». После трагедии выяснилось, что многоквартирник построен незаконно. Один из собственников уже арестован, его подозревают в незаконной продаже квартиры в доме.

- Организована проверка исполнения градостроительного законодательства, требований правил пожарной безопасности, об исполнительном производстве в отношении самовольно возведенных строительных объектов (помещений и домов, используемых в качестве жилых, а также незаконно проведенных перепланировках в жилых домах и квартирах), подпадающих под признаки многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также прокурорская проверка оценит действия чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Енисей» проиграл «СКА-Нефтянику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
85-летняя пенсионерка из Красноярска получила загранпаспорт для переезда в Калининград
В центре Красноярска ограничат движение из-за ремонта теплосетей
Красноярские статистики рассказали о мужском населении края
В Красноярске менеджер банка похитила со счетов вкладчиков 7 миллионов рублей
Водитель ГАЗели погиб после лобового ДТП с грузовиком в Красноярском крае
В честь Дня защитника Отечества Центр здоровья бесплатно обследует красноярцев
23 февраля красноярские поликлиники будут работать в обычном режиме
Президент подписал указ об усилении мер безопасности во время Универсиады в Красноярске
ВТБ Капитал Инвестиции запустил первый биржевой фонд российских корпоративных облигаций на Московской бирже
Последние выходные февраля в Красноярске будут теплыми
Искусственный снег у СФУ в Красноярске будет защищать деревья в мороз
На склоне горы у Николаевского моста появилась надпись «Енисейская Сибирь»
Красноярцам предлагают выбрать, что построить на месте ангара на Взлетке
В Красноярске на месте аллеи из спиленных елок появятся живые
В Красноярске управляющим компаниям напомнили о сосульках
В Красноярском крае инспектор ГУФСИН за взятку передал заключенному сим-карты
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Это никакой не снег: красноярцам рассказали, зачем на газонах расстелили белый синтепон
В Красноярске открылся памятник бойцам спецназа
На Таймыре браконьер замаскировал выловленных осетров под штабелем досок