В центре Красноярска ограничат движение из-за ремонта теплосетей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-22T09:49:59+03:00

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Тепловики проводят на Дубровинского ремонт. Из-за этого движение автомобилей в центре Красноярска ограничат на ближайшие 4 дня. На ремонтном участке коммунальщики за это время собираются осмотреть и обследовать сети, сообщили в Красноярской теплотранспортной компании.

Как ограничат проезд? Нельзя будет проехать по крайней правой полосе у дома по Дубровинского, 54 в направлении от музейного центра «Площадь Мира» к улице Парижской Коммуны. Проезд будет перекрыт с 10.00 22 февраля до 08.00 26 февраля. Как рассказали в компании, после завершения ремонта тепловики полностью восстановят поврежденные при работе участки: насыплют и утрамбуют грунт, уложат бетонные плиты, а также восстановят асфальт. Правда, уложат его после того, как в городе установятся плюсовые температуры.

О перекрытии водителей предупредят специальными дорожными знаками. Чтобы избежать пробок, постарайтесь заранее спланировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU