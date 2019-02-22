Красноярские статистики рассказали о мужском населении края

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-22T09:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярскстате в преддверии Дня защитника Отечества рассказали, сколько мужчин проживает на территории края. Оказалось, в регионе насчитывается 1 миллион 343 тысячи 804 мужчины. Если хотите найти жениха, добро пожаловать в города. Ведь именно здесь живет львиная доля мужчин – 76 процентов, остальные рассредоточились по сельской местности.

В Северо-Енисейском и Емельяновском районах мужчин больше, чем женщин - 53,6 процента и 53,5 процента. Хотя в общей массе сильный пол по численности все также уступает прекрасному. Мужчин в крае – 46,7 процента. Их средний возраст - 35,8 лет. Есть и долгожители. Таких в крае 204 человека в возрасте от 95 до 99 лет.

Что касается занятости мужчин, то работают они чаще всего в строительстве, на добыче полезных ископаемых, занимаются транспортом и информационной безопасностью. Больше всего зарабатывать удается мужчинам, занятым в сфере добычи полезных ископаемых – зарплата у них в 2 раза выше, чем средняя по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU