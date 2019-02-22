2019-02-22T08:18:06+03:00
Происшествия

В Красноярске менеджер банка похитила со счетов вкладчиков 7 миллионов рублей

Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно
Марина СОКОЛОВА
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За три года женщина похитила 7 миллионов рублейЗа три года женщина похитила 7 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Работница одного из банков три года похищала деньги со счетов клиентов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в начале 2014 года, будучи менеджером банка и имея доступ к учетным документам и информационным ресурсам, сотрудница решила похитить денежные средства, находящиеся на банковских счетах вкладчиков. Женщина подделывала их подписи и переводила деньги на банковский счет, открытый ею на вымышленное лицо. Подобные махинации предприимчивая дама осуществляла на протяжении трех лет. Сумма похищенных ею средств составила более 7 миллионов рублей.

В сентябре 2017 года, когда банк заподозрил женщину и провел служебную проверку, менеджер призналась в содеянном и возместила причиненный ущерб. На суде подозреваемая, которая в 2018 году стала матерью, полностью признала свою вину, раскаялась и была приговорена к 3 годам лишения свободы условно. В настоящее время все убытки, понесенные вкладчиками банка, полностью возмещены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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