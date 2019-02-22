Водитель ГАЗели погиб после лобового ДТП с грузовиком в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 07:52 2019-02-22T07:52:43+03:00

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Об этом страшном ДТП, которое произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в районе Зеледеевского кольца, рассказали очевидцы. Шокирующие снимки аварии размещены в соцсетях, и их обсуждают водители, строят предположения, как именно могла произойти авария. По словам очевидцев, водитель ГАЗели во время езды неожиданно выскочил на «встречку» и на полной скорости влетел в разделитель, а затем в грузовик МАЗ. Как сообщили в ГИБДД, водитель ГАЗели от удара погиб на месте. Сейчас госавтоинспекторы выясняют его личность и обстоятельства аварии. Удар был такой силы, что мужчина выбил телом лобовое стекло.

Был и третий участник аварии – минивэн Nissan. У машины повреждена боковая дверь, разбиты стекла. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU