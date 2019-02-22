2019-02-22T07:32:57+03:00
Здоровье

23 февраля красноярские поликлиники будут работать в обычном режиме

Министерством здравоохранения определен график работы медицинских организаций для оказания помощи жителям края в праздничные дни.
Марина СОКОЛОВА
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Будут работать процедурные и перевязочные кабинетыБудут работать процедурные и перевязочные кабинетыФото: Мария ЛЕНЦ
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В предстоящие праздничные выходные дни в честь Дня защитника Отечества поликлиники Красноярска готовы оказать медицинскую помощь с 8.00 до 20.00 часов. Будет обеспечен амбулаторный прием участковыми терапевтами, педиатрами, акушерами-гинекологами, специалистами кабинетов доврачебной и неотложной помощи, также будут работать процедурные и перевязочные кабинеты.

В эти дни обслуживаются и вызовы на дому, их прием будет осуществляется до 18.00. Кроме того, медработники готовы посещать больных по переданной информации с подстанций скорой медицинской помощи, и осуществлять патронажи.

В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, служба скорой медицинской помощи.

При возникновении неотложных состояний, горожане могут обратиться за консультацией к врачам – консультантам скорой медицинской помощи по телефону: 299-24-24, а также 03, 103 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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