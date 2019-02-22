СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-22T07:01:20+03:00

Президент подписал указ об усилении мер безопасности во время Универсиады в Красноярске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент страны Владимир Путин подписал указ об усилении безопасности во время Универсиады в Красноярске. Документ разместили на портале правовой информации. Согласно ему с 21 февраля по 15 марта меры безопасности в краевом центре и окрестностях (речь о Емельяновском и Березовском районах) будут усилены. Кроме того, согласно распоряжению, будет создан межведомственный штаб силовиков, который и займется решением вопросов безопасности на период Универсиады.

Речь идет об установлении пропускных зон в районах спортивных объектов, их усиленная охрана. Работа предприятий, на которых используются взрывчатые вещества, будет приостановлена. Также в городе действует запрет на оборот оружия, отравляющих и взрывчатых веществ.

К слову, уже сейчас в Красноярск стянуты силы полиции – наряды ДПС дежурят в городе повсеместно.

ИСТОЧНИК KP.RU