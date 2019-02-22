Президент подписал указ об усилении мер безопасности во время Универсиады в Красноярске
Президент страны Владимир Путин подписал указ об усилении безопасности во время Универсиады в Красноярске. Документ разместили на портале правовой информации. Согласно ему с 21 февраля по 15 марта меры безопасности в краевом центре и окрестностях (речь о Емельяновском и Березовском районах) будут усилены. Кроме того, согласно распоряжению, будет создан межведомственный штаб силовиков, который и займется решением вопросов безопасности на период Универсиады.
Речь идет об установлении пропускных зон в районах спортивных объектов, их усиленная охрана. Работа предприятий, на которых используются взрывчатые вещества, будет приостановлена. Также в городе действует запрет на оборот оружия, отравляющих и взрывчатых веществ.
К слову, уже сейчас в Красноярск стянуты силы полиции – наряды ДПС дежурят в городе повсеместно.
ИСТОЧНИК KP.RU