ВТБ Капитал Инвестиции запустил первый биржевой фонд российских корпоративных облигаций на Московской бирже

СЕГОДНЯ 06:13 2019-02-22T06:13:26+03:00

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21 февраля на Московской бирже начались торги паями «ВТБ-Российские корпоративные облигации смарт бета». Фонд ВТБ Капитал Инвестиции является первым на российском рынке биржевым фондом, предоставляющим инвесторам доступ к корпоративному долговому рынку. Портфель фонда формируется исходя из основных параметров индекса корпоративных облигаций МосБиржи. На сегодняшний день дюрация составляет 2,76 года, доходность – 8, 96% годовых.

ВТБ Капитал и ВТБ Капитал Брокер являются маркет-мейкерами фонда для обеспечения ликвидности на бирже. Это позволяет клиентам покупать и продавать паи фонда самостоятельно в любое время торгового дня - инвестору достаточно иметь брокерский счет. С помощью приложения «ВТБ Мои Инвестиции» можно оперативно производить любые операции с паями фонда.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, отметил: «БПИФ обладает большим потенциалом развития на российском рынке. Это аналог продукта ETF(Exchange Trade Fund), который имеет широкое распространение на мировых рынках, и выпущен по российскому праву. Создавая фонд, мы учитывали интересы как частных, так и институциональных инвесторов. Уверен, мы увидим большой интерес к фонду со стороны инвесторов и планируем расширить линейку БПИФ до конца года».

Суммарные комиссии фонда не превышают 0,8% годовых. Стоимость пая при запуске фонда составляет 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU