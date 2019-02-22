Последние выходные февраля в Красноярске будут теплыми

СЕГОДНЯ 06:13 2019-02-22T06:13:06+03:00

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Синоптики обещают на выходные в Красноярске потепление. В городе в воскресенье, 24 февраля, ожидаются плюсовые температуры. По данным метеорологов, день будет солнечным и без осадков, а воздух прогреется до плюс 3 градусов тепла.

Сегодня, в пятницу, в Красноярске также ожидается теплая погода, возможен небольшой снег. Столбики термометров укажут на отметки минус 1- 3 градуса. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В ночь на субботу температура воздуха составит до минус 6 градусов, днем - до минус 1 градуса. Также ожидается мокрый снег.

Что касается следующей недели, то она также будет довольно теплой. Во вторник, 27 февраля, днем - до минус двух градусов - это самый прохладный день на неделе. К концу рабочей недели в город вновь придут плюсовые температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU