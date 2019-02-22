Искусственный снег у СФУ в Красноярске будет защищать деревья в мороз

СЕГОДНЯ 04:56 2019-02-22T04:56:02+03:00

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Искусственный снег на днях заметили красноярцы у здания СФУ на Свободном. Снимки укрытых материалом, похожим на синтепон, елок, которые появились в соцсетях, наделали много шуму. Оказалось, это обычное дело - сотрудники вуза просто хотят облегчить деревьям процесс приживания. В СФУ пояснили, что таким образом спасают деревья от мороза. Потепление пришло в этом году слишком рано, а значит, елки неплохо укутать.

Впрочем, в вузе не скрывают: стремились также прикрыть проступившую из-за таяния землю, так что одна из функций - декоративная. И добавили, что деревья были высажены поздней осенью для благоустройства территории кампуса, приживаться им предстоит именно весной.

- Высаживали деревья с цельной корневой системой, - сообщили в СФУ. - В отсутствие снега, если ударит мороз, они могут просто вымерзнуть. Укрывной материал поможет им дожить до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU