На склоне горы у Николаевского моста появилась надпись «Енисейская Сибирь»
Надпись на склоне у Николаевского моста в Красноярске начали монтировать примерно недели полторы назад. Тогда в мэрии города пояснили: что за надпись - не скажем. Пусть будет сюрпризом. Но фраза будет включать 16 букв. Красноярцы долго гадали и предложили массу вариантов, среди которых был и «Енисейская Сибирь».
Именно эту фразу, как оказалось, и смонтировали здесь рабочие ЖК «Орбита» - 16 букв по 3 метра высотой каждая. Буквы видны издалека, в том числе и с противоположного берега Енисея, также их могут видеть водители, направляющиеся в центр города. По вечерам и ночью буквы будут подсвечены. Напомним, что экономический и культурный проект «Енисейская Сибирь» проводится под эгидой краевых властей и включает в себя Красноярский край, Туву и Хакасию.
ИСТОЧНИК KP.RU