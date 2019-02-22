Красноярцам предлагают выбрать, что построить на месте ангара на Взлетке

СЕГОДНЯ 03:49 2019-02-22T03:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Снос ангара на Взлетке начался в конце января и вызвал массу пересудов среди красноярцев. Накане администрация Советского района объявила, что на месте снесенного ангара появится объект благоустройства. Какой - решать самим горожанам. Напомним, ранее ангар находился в собственности Росавиации и со временем пришел в негодность.

- Внутри были разрушения, заходить в здание было нельзя. Но иногда туда попадали люди, забирались дети. Поэтому мы очень рассчитывали, что здание передадут нам, - рассказал первый вице-мэр Владислав Логинов.

Поначалу решено было построить тут платную парковку, что многим горожанам пришлось не по душе. И в администрации решили учесть их мнение. Особенно это касается жителей близлежащих домов на Взлетке и Партизана Железняка. Предложений и пожеланий от красноярцев ждут в администрации Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU