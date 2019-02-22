В Красноярске на месте аллеи из спиленных елок появятся живые

СЕГОДНЯ 03:15 2019-02-22T03:15:39+03:00

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В Красноярске возле развязки на Волочаевской, где неделю назад во вбитые в почву трубы и сугробы вставили спиленные елки, все-таки появится аллея из живых деревьев, тоже елочек. Их уже высадили, сообщает ТВК. По словам озеленителей, здесь появятся голубые, зеленые и канадские ели. Уже к концу недели территория будет засажена полностью. К слову, время для высадки очень подходящее: почва активно отдает влагу, поскольку на улице тает, а дереву только того и надо. Высаживают аллею сотрудники компании «Зеленый мир», куда обратилась администрация.

Напомним, об аллеи из спиленных елок стало известно неделю назад, когда снимки оригинального озеленения попали в соцсети. Шквал обсуждений и ироничных комментариев сразу же обрушился на мэрию и не стихает до сих пор. В администрации высадку пояснили тем, что это была временная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU