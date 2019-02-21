В Красноярске управляющим компаниям напомнили о сосульках

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-21T15:54:12+03:00

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Власти Красноярска напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости очищать крыши снега, чтобы не было сосулек и ледяных глыб. Потепление в этом году пришло раньше, не сегодня-завтра начнет капать. Поэтому стоит заранее позаботиться о безопасности. Собранный во дворах снег можно не вывозить со двора, а складировать на газонах, чтобы он растаял. А вот на детскую площадку выкладывать запрещено.

- Уборка снега и сосулек с крыш, козырьков балконов и балконных плит жилых домов относится к компетенции управляющих организаций. Работы по очистке кровель производятся за счет средств, накопленных на счете дома после внесения квартплаты каждым жителем, - рассказали в администрации города.

Если УК или ТСЖ не позаботились о том, чтобы очистить дом от опасных сосулек, жильцы могут пожаловаться в администрацию своего района. И потребовать перерасчет за неполноценно оказанные услуги. Если вы заметили сосульки, скользкий тротуар на улицах города, можно позвонить в службу 005.

ИСТОЧНИК KP.RU