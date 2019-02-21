2019-02-21T15:54:12+03:00
Общество

В Красноярске управляющим компаниям напомнили о сосульках

Очищать крыши они должны за счет средств жильцов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске управляющим компаниям напомнили о сосулькахВ Красноярске управляющим компаниям напомнили о сосулькахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости очищать крыши снега, чтобы не было сосулек и ледяных глыб. Потепление в этом году пришло раньше, не сегодня-завтра начнет капать. Поэтому стоит заранее позаботиться о безопасности. Собранный во дворах снег можно не вывозить со двора, а складировать на газонах, чтобы он растаял. А вот на детскую площадку выкладывать запрещено.

- Уборка снега и сосулек с крыш, козырьков балконов и балконных плит жилых домов относится к компетенции управляющих организаций. Работы по очистке кровель производятся за счет средств, накопленных на счете дома после внесения квартплаты каждым жителем, - рассказали в администрации города.

Если УК или ТСЖ не позаботились о том, чтобы очистить дом от опасных сосулек, жильцы могут пожаловаться в администрацию своего района. И потребовать перерасчет за неполноценно оказанные услуги. Если вы заметили сосульки, скользкий тротуар на улицах города, можно позвонить в службу 005.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае инспектор ГУФСИН за взятку передал заключенному сим-карты
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Это никакой не снег: красноярцам рассказали, зачем на газонах расстелили белый синтепон
В Красноярске открылся памятник бойцам спецназа
На Таймыре браконьер замаскировал выловленных осетров под штабелем досок
В Красноярске несколько машин провалились в разрушенный колодец на дороге
В Красноярске снесут аварийный дом на перекрестке Маерчака и Калинина
В Красноярском крае пробный ЕГЭ по русскому будут писать судья, глава района и министр образования
Красноярский минлесхоз массово подает в суд на лесорубов
В Красноярском крае прокуратура навсегда лишила водительских прав 196 человек
В Красноярске автомобилистам запретили парковать машины у отеля «Хилтон»
В Красноярском крае в пожаре погибли мужчина и ребенок
Жителям Красноярского края работодатели предлагают более 37 тысяч вакансий
Когда и где в Красноярске откроют третий «Макдональдс»
В Красноярске вновь открыта вакансия главного архитектора
В Красноярске убирают растаявшие фигуры в ледовых городках
В Красноярске улицу Дубровинского помыли шампунем
В Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сестру
Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 марта
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Самая бесстрашная мама участвует в конкурсе от «Комсомолки»
Жители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублей
У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь
4G-интернет Tele2 доступен более чем 2 млн жителей Красноярского края
Красноярские рыбаки устроят первенство по зимней ловле