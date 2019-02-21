В Красноярском крае инспектор ГУФСИН за взятку передал заключенному сим-карты

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-21T14:09:46+03:00

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В Богучанском районе инспектор ГУФСИН подозревается в получении взятки. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 90 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все произошло в 42-й исправительной колонии.

По предварительной версии следствия в мае 2018 года некто (о нем следствие пока не сообщает) обратился к подозреваемому с просьбой передать одному из заключенных три сим-карты. За «труды» заплатил инспектору 5 тысяч рублей. Тот пообещал сим-карты передать и сделал это. За что, собственно, и поплатился.

Напомним, что пользоваться сотовыми телефонами заключенным категорически запрещено. На какие только ухищрения идут родственники и друзья «на воле», чтобы передать им телефоны и сим-карты. По информации полиции зачастую звонки от телефонных мошенников приходят именно из исправительных колоний.

ИСТОЧНИК KP.RU