ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-21T13:58:36+03:00

До конца апреля 2019 г. ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов со скидкой до 50%

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В рамках акции снижены цены на российские и иностранные памятные монеты, которые посвящены предстоящим праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, Пасха, а также Всемирный день китов (день защиты морских млекопитающих) и День земли, Международный день спорта и другие специальные праздники.

Стоимость каждого изделия, участвующего в акции, варьируется от 1 000 до 410 000 рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монета.

Приобрести их на специальных условиях можно в любом отделении ВТБ. Уточнить наличие можно по телефону горячей линии банка. Клиенты могут также заказать доставку монет в любой удобный офис банка. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.

Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, отметила: «Монеты из драгоценных металлов являются популярным банковским продуктом. Кроме того, памятная монета – это хорошая идея для исключительного подарка не только для родных и близких, но и деловых партнеров и коллег по работе».

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ИСТОЧНИК KP.RU