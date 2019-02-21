Это никакой не снег: красноярцам рассказали, зачем на газонах расстелили белый синтепон

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-21T12:26:19+03:00

Это не то, о чем все подумали

Изменить размер текста: A A

Второй день в социальных сетях не утихает полемика: зачем на газонах на проспекте Свободном появился белый синтепон. Кто-то поначалу принял его за белый снег и недоумевал, кому понадобилось завозить его и раскладывать его между деревьями, когда на термометре выше нуля и все вокруг тает.

Потом, конечно, самые любопытные подошли, потрогали и сообщили всем, опять же посредством соцсетей: это не снег вовсе, а синтепон. Настойчиво звучала мысль, что это к Универсиаде украшают город, пытаясь сымитировать зиму.

Городские власти открестились, они в этом деле не участвуют.

Пролили свет на происходящее в СФУ. Как оказалось, «это не то, что вы подумали, господа». Это укрывной материал для елей и для газонов вокруг них. Деревья были высажены осенью, для них сейчас нужна стабильная весна, чтобы они проснулись и пошли в рост по своим биочасам. А у нас аномальное тепло в конце февраля, а там глядишь – и мороз ударит. Поэтому и решили укрыть посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU