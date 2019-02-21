В Красноярске открылся памятник бойцам спецназа

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-21T12:44:38+03:00

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В Красноярске появился памятник легендарным бойцам спецназа. Событие, которого участники боевых действий 80-90-х годов прошлого века ждали несколько лет, свершилось. В торжественной обстановке сегодня днем, 21 февраля, в сквере Энтузиатов композиция была открыта. На мероприятии присутствовали директор Росгвардии Виктор Зотов, губернатор Александр Усс, глава города Сергей Еремин, пишут "Городские новости".

Впервые о памятнике заговорили несколько лет назад. В 2012-м году скульптор Константин Зотов представил макет: три бойца, которые плечом к плечу приготовились отразить атаку противника. Тогда к нему было много вопросов, нашлись и такие, что вообще ставил под сомнение идею такого памятника. Но ветераны спецподразделений победили. Деньги на установку композиции собирали 4 года, всем миром.

Добавим, что скульптор делал свою композицию с реальных прототипов. Так, в центре изображен капитан Юрий Натальченко, командир группы «Росич», который погиб в Чечне в феврале 2000 года.

ИСТОЧНИК KP.RU