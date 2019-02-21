На Таймыре браконьер замаскировал выловленных осетров под штабелем досок
На Таймыре браконьер попытался спрятать от правоохранителей незаконно выловленных осетров. Но не получилось, при проверке добычу нашли, а «рыбака» ждет скамья подсудимых.
На Таймыре браконьер замаскировал выловленных осетров под штабелем досок.
В пресс-службе управления на транспорте МДВ России по СФО «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что сотрудники линейной полиции совместно с росгвардейцами нагрянули с проверкой на плавучий кран, работающий в низовьях Енисея. Под штабелем досок нашли специально оборудованную морозильную камеру. А в ней – около десятка осетров. Уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ завели на 59-летнего механика судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экспертиза подтвердила, что изъятая рыба относится к особо ценному и охраняемому виду – сибирский осетр. Он занесен в Красную книгу и его отлов их живой природы в любом количестве запрещен вот уже несколько лет. Несмотря на то, что в Енисей ежегодно выпускаются сотни тысяч искусственно выращенных мальков, популяция сибирского осетра сокращается.
ИСТОЧНИК KP.RU