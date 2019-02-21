СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-21T10:56:50+03:00

В Красноярске несколько машин провалились в разрушенный колодец на дороге. Фото: "Наш мкр. Солнечный"

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В Красноярске несколько машин, одна за другой, проварились в разрушенный колодец на дороге. Злополучное место находится в Солнечном, на улице 60 лет образования СССР в районе поворота на ЖК «Снегири». Информация появилась в нескольких пабликах в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693229" frameborder="0"></iframe> В Красноярске несколько машин провалились в разрушенный колодец на дороге.

Например, в «Наш мкр.Солнечный» опубликовали фото, как небольшой грузовичок ушел в ловушку всем колесом и вряд ли самостоятельно выберется. Видимо, грузовику помогли, потому что после него там побывала как минимум одна «Лада Гранта», а кто-то и вовсе оставил на месте свой искореженный бампер.

«Осторожно! Предупредите соседей! Служба 005 уже проинформирована, приезжали сотрудники, осмотрели место, но не огородили. Будьте осторожны и следите за детьми!» - сообщают в соцсети.

Жители Солнечного, предрекают, что если к вечеру аварийный участок не отремонтируют, здесь будет большая пробка.

Видео: "Наш мкр. Солнечный"

ИСТОЧНИК KP.RU