В Красноярске снесут аварийный дом на перекрестке Маерчака и Калинина

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-21T10:33:08+03:00

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В Красноярске в скором времени снесут аварийную двухэтажку, расположенную на перекрестке улиц и имеющую двойную нумерацию: Калинина / Маерчака, дом 1/63. Соответствующий документ с фамилией первого заместителя главы города Владислава Логинова появился на сайте администрации.

В распоряжении говорится, что дом в установленном порядке признал аварийным. Следовательно, жить в нем далее невозможно. И капитальному ремонту он не подлежит – дешевле и проще будет снести. Поэтому и было принято такое решение. Тем более, что финансирование процесса переселения заложено в бюджете муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

В доме 16 помещений, 11 из них – жилые квартиры. Все они будут изыматься у владельцев, которым выплатят компенсацию или предоставят другое жилье. Правда, разницу между стоимостью старого жилья и рыночной стоимостью нового переселенцам, видимо, придется доплатить самим.

ИСТОЧНИК KP.RU