2019-02-21T09:04:29+03:00
Общество

В Красноярском крае пробный ЕГЭ по русскому будут писать судья, глава района и министр образования

Более 800 родителей выпускников решили испытать на себе, что такое единый госэкзамен
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пробный ЕГЭ по русскому будут писать судья, глава района и министр образованияВ Красноярском крае пробный ЕГЭ по русскому будут писать судья, глава района и министр образованияФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Пройдет он 26 февраля. Более 800 родителей выпускников из 32-х городов и районов сядут за парту и опробуют на себе, каково это сдавать экзамен в современных условиях.

Кстати, поддержать родителей решили местные чиновники, депутаты и даже директора школ. Например, в Рыбинском, Шушенском, Мотыгинском, Кежемском районах, в Ужуре и ЗАТО Солнечный пробный ЕГЭ по русскому языку будут писать главы территорий. В Балахте за парту сядет председатель районного суда.

В Красноярске попробовать себя в роли выпускников решились 30 родителей, для них будет открыт пункт на базе гимназии №2. Вместе с ними традиционно экзамен напишут министр образования края Светлана Маковская и руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

- Взрослые могут пройти всю процедуру сдачи экзамена от прохода через рамку металлоискателя до заполнения бланков ответов. Посмотреть уровень сложности заданий и убедиться, что для сдачи итоговых экзаменов достаточно знаний школьной программы. Таким образом, родители смогут создать правильную психологическую обстановку дома и помочь выпускникам справиться с излишним волнением перед ЕГЭ, – отметила Светлана Маковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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