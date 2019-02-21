2019-02-21T08:31:47+03:00
Общество

Красноярский минлесхоз массово подает в суд на лесорубов

Их заставляют убрать за собой порубочные остатки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский минлесхоз массово подает в суд на лесорубов. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйстваКрасноярский минлесхоз массово подает в суд на лесорубов. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства
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Красноярский минлесхоз направил в минувшем году в суд 118 исков к предпринимателям и гражданам, которые проводили рубку леса. Суть претензий – захламление участков. Иными словами срубили дерево, очистили от веток и бросили их кучей, не заботясь о последствиях. И такие случаи – сплошь и рядом. Не утруждают себя лесопользователи наведением порядка за собой. А меж тем это прямой вред окружающей среде.

Так, в Абанском районе местный житель был осужден за незаконную рубку и теперь по решению суда обязан очистить от порубочных остатков лесной участок на площади 1 га, на котором и совершил правонарушение, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

По словам замминистра лесного хозяйства Алексея Большакова и лесопользователи, и обычные жители края должны помнить о том, что захламление лесов недопустимо – это касается как бытовых, строительных, промышленных отходов, так и отходов от лесозаготовок и лесопиления. После завершения работ по заготовке древесины лесопользователь обязан навести порядок. В противном случае он будет привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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