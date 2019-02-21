В Красноярском крае прокуратура навсегда лишила водительских прав 196 человек

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-21T08:04:22+03:00

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В Красноярском крае прокуроры навсегда лишили водительских прав 196 человек. А всего в суды в 2018 году было направлено 342 заявления о прекращении права управления транспортными средствами, так что еще почти полторы сотни заявлений находятся в стадии рассмотрения. Причина в том, что все они были выданы незаконно лицам, имеющим медицинские противопоказания.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что по закону по медицинским параметрам права не могут получить люди, которые страдают психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ. Также не могут быть водителями те, у кого есть болезни нервной системы, например, эпилепсия, и люди с заболеваниями глаз.

Как же получается, что водители в обход закона получают права? Причин может быть несколько – например, они пользуются услугами частных клиник, выдающих «экспресс-справки» всего за 20 минут обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU