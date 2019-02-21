2019-02-21T05:55:36+03:00
Общество

В Красноярске автомобилистам запретили парковать машины у отеля «Хилтон»

Запрет продлится до 14 марта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске автомобилистам запретили парковать свои машины у отеля «Хилтон»В Красноярске автомобилистам запретили парковать свои машины у отеля «Хилтон»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске автомобилистам запретили парковать машины у отеля «Хилтон» на Молокова, 37. Связано это, как нетрудно догадаться, с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения Универсиады-2019. В отеле «Хилтон» будут проживать гости города, приехавшие на спортивное мероприятие, в том числе иностранцы.

Запрет начинает действовать с 10 часов сегодняшнего дня, 21 февраля. И продлится до 22 часов 14 марта.

Напомним, что в ближайшие три недели в Красноярске будет действовать особый режим безопасности. Так, горожане, проживающие в периметре объектов Универсиады, должны будут получить аккредитацию для автомобилей, чтобы иметь возможность проезжать к своему дому.

Нужно быть готовыми к тому, что на улицах города будут нести дежурство усиленные наряды полиции и ГИБДД, которые могут попросить к досмотру автомобили и удостоверения личности самих водителей. Такие превентивные меры принимаются при проведению любых масштабных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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