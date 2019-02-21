2019-02-21T05:37:33+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в пожаре погибли мужчина и ребенок

Трагедия произошла накануне днем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в пожаре погибли мужчина и ребенокВ Красноярском крае в пожаре погибли мужчина и ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае в пожаре погибли мужчина и ребенок. Трагедия произошла накануне, 20 февраля, в городе Шарыпово. По информации краевого МЧС сигнал на диспетчерский пункт поступил днем, в 14:59. Очевидцы рассказали, что горит квартира в девятиэтажном доме, из окон седьмого этажа идет дым.

Спасатели отреагировали оперативно, через несколько минут на месте были уже восемь пожарных, три единицы спецтехники. На то, чтобы справиться с огнем понадобилось четверть часа и уже в 15:21 руководитель операции по тушению объявил о том, что пожар ликвидирован. Площадь составила шесть квадратных метров.

К сожалению, спасти мужчину и ребенка не удалось. Они отравились угарным газом. Это предположительная версия, а точную причину смерти установит экспертиза. Дознавателям предстоит определить, как и почему в квартире начался пожар. Версии могут быть различными, основная – неисправность в электропроводке или приборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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