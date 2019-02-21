Жителям Красноярского края работодатели предлагают более 37 тысяч вакансий

СЕГОДНЯ 05:15 2019-02-21T05:15:05+03:00

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Сегодня в краевом банке вакансий службы занятости – свыше 37 тысяч предложений постоянной работы. За полтора месяца 2019 года в службу занятости заявлено на 3,6 тысячи вакансий постоянной работы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что подбор персонала работодатели все чаще доверяют именно службе занятости.

В краевом агентстве труда и занятости населения «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в тройку отраслей, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах, входят строительство, обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля. Работодателям требуются руководители, специалисты высшего и среднего уровня квалификации, квалифицированные рабочие.

Например, в «АвтоТрансГрупп» (Ачинск) и филиал «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (Зеленогорск) готовы принять руководителей группы. Красноярскому алюминиевому заводу требуются анодчики на производство алюминия, электролизники расплавленных солей и машинисты штыревого крана.

ИСТОЧНИК KP.RU