2019-02-21T04:39:14+03:00
Общество

Когда и где в Красноярске откроют третий «Макдональдс»

На перекрестке Николаевского проспекта и Копылова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Когда и где в Красноярске откроют третий «Макдональдс»Когда и где в Красноярске откроют третий «Макдональдс»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Буквально через неделю, 28 февраля, в Красноярске обещают открыть третий ресторан сети «Макдональдс». На этот раз – снова на левобережье, на пересечении нового Николаевского проспекта и улицы Копылова.

Под заведение общепита переделали бывшее двухэтажное здание детского образовательного центра, которое мэрия продала всего за 60 миллионов. По уверениям чиновников, ремонтировать это здание под школу было нельзя – настолько оно аварийное. Однако бизнесменов это не смутило, они его выкупили и применили в дело.

Напомним, что первые два ресторана быстрой еды открылись в конце прошлого года на Шахтеров и Перенсона. А вот со строительством на улице Авиаторов, похоже, ничего не вышло. Согласованные ранее с мэрией планы вызвали негативную реакцию у красноярцев. Ранее им обещали на этом место построить двухуровневую развязку, а она, по мнению большинства, гораздо важнее булок с котлетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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