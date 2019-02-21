СЕГОДНЯ 04:17 2019-02-21T04:17:36+03:00

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В Красноярске вновь открыта вакансия главного архитектора. Информация появилась на сайте города. В ней говорится, что кандидаты могут подавать документы до 13 марта включительно, затем их рассмотрит специальная комиссия и вынесет решение. Зарплату новому главному архитектору обещают в размере от 61 до 91 тысячи рублей.

Добавим, что это уже вторая попытка найти чиновника на эту должность. В прошлый раз конкурс проводился в конце ноября 2018 года. В нем участвовали 8 претендентов. Но комиссия, познакомившись с каждым из них, отклонила всех с формулировкой: не соответствуют нужным требованиям.

А требования к кандидатам следующие: высшее образование по специальностям архитектура, дизайн архитектурной среды, реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Должен быть стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее года. При этом кандидат должен знать все строительные нормы и правила, стандарты, а также земельный, градостроительный и жилищный кодексы.

ИСТОЧНИК KP.RU