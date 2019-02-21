2019-02-21T03:50:21+03:00
Общество

В Красноярске убирают растаявшие фигуры в ледовых городках

Они представляют опасность для отдыхающих
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске убирают растаявшие фигуры в ледовых городках. Фото пресс-службы КрасноярскаВ Красноярске убирают растаявшие фигуры в ледовых городках. Фото пресс-службы Красноярска
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В Красноярске убирают растаявшие фигуры в ледовых городках. Повышение температуры, которое пришло в краевой центр, сильно подпортило их внешний вид. Кроме того, гулять рядом с такими ледяными глыбами попросту стало опасно.

- Для обеспечения безопасности посетителей Татышев-парка мы приступили к частичному демонтажу элементов ледового городка. В частности, было принято решение убрать фигуры, которые потеряли внешний вид и возможность эксплуатации. Также временно будет закрыт доступ к большим ледяным горкам для сохранения их целостности. Мы просим красноярцев и гостей города бережно относиться к объектам ледового городка, - рассказал Иван Брамман, директор Центра реализации социальных проектов.

Тем не менее, в Татышев-парке есть что посмотреть. Там по-прежнему продолжают работать аллея звезд, зеркальный тоннель, волшебный лес, световые качели, интерактивные барабаны, локация «Рождение звезд». Также малыши могут кататься с маленьких горок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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