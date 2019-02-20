2019-02-20T16:38:42+03:00
Общество

В Красноярске улицу Дубровинского помыли шампунем

Дорогу, заборы и даже тротуар
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сегодня днем красноярцы стали очевидцами небывалого зрелища: по улице Дубровинского ехала специализированная машина и отмывала проезжую часть, заборчики и даже тротуар мыльным раствором. Фото и видео разместил на своей странице в «Фейсбуке» Олег Ровда. Пошутил: «Ну вот и мы дожили как в Европе, заборчики моют шампунем».

В Красноярске улицу Дубровинского помыли шампунем.

В Европе на самом деле моют дороги специальным шампунем, который не вредит экологии. Но насколько этот способ борьбы с грязью применим в условиях нашей климатической зоны – пока не понятно. Судить еще рано – попробовали, нужно посмотреть эффект.

В Специализированной автотранспортном предприятии пояснили, что решили испробовать улицу Дубровинского, потому что она уже очистилась от снега. Сейчас в городе резко потеплело, вместе со снегом растаяли и реагенты. А на носу Универсиада и Красноярск пора приводить в порядок.

Видео: Олег Ровда

ИСТОЧНИК KP.RU

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