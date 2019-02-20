2019-02-20T13:38:41+03:00
Происшествия

В Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сестру

И снимал все на видео, по которому его и вычислили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сеструВ Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сеструФото: Мария ЛЕНЦ
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В Назаровском районе 22-летний местный житель подозревается в сексуальном насилии в отношении своей малолетней сестры. Впрочем, это сейчас ему 22. А когда он впервые совершил преступление, ему было 14, а ребенку – всего 3 года.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительную версию следствия. С ноября 2010 года по июль 2018 года подозреваемый жил вместе с отцом, мачехой и малолетней сестрой по линии отца. Когда родителей не было дома, он совершал в отношении сестры насильственный действия сексуального характера, при этом снимал все на видео и затем размещал в интернет.

Об этом стало известно благодаря сотрудникам полиции Москвы. Они мониторили интернет и обнаружили порнографическое видео с участием малолетней девочки. Оперативным путем установили, откуда видео было загружено, узнали личность потерпевшей.

Сегодня подозреваемый задержан. Уголовное дело на него заведено по п.«б» ч. 4 ст.132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати летнего возраста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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