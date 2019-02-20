2019-02-20T13:04:10+03:00
Спорт

Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 марта

Факелоносцы пробегут 11 километров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 мартаКрасноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 мартаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня и о мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности. Напомним, что завершающий этап пройдет в городе, принимающем Всемирные спортивные игры, 1 марта. Факелоносцам предстоит преодолеть почти 11 километров по улицам Красноярска.

В связи с этим в краевом центре будет введено ограничение на движение транспорта по крупным улицам Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. Они начнут действовать в 9 часов утра 1 марта. А накануне на крупных улицах под запрет попадет остановка и стоянка транспорта.

Полный список улиц, а также время, когда там невозможно будет проехать, опубликован на сайте городской администрации. По мере прохождения этапов Эстафеты движение общественного транспорта будет восстанавливаться. По окончании мероприятия все маршруты вернутся к обычным схемам движения.

На пути следования эстафетной колонны будут дежурить полицейские. А прилегающую территорию обследуют с применением служебных собак и технических средств. Допуск граждан к местам проведения мероприятия будет осуществляться после тщательного досмотра с использованием стационарных и ручных металлодетекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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