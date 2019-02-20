Самая бесстрашная мама участвует в конкурсе от «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-20T12:12:44+03:00

А какая ты мама? Заявки на участие все еще принимаются!

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«Не боюсь никого и ничего, включая птичий грипп и финансовый кризис! Люблю активный спорт и тихий отдых», - так написала о себе Наталья Власова, участница фотоконкурса «Самая красивая мама – 3!».

Наталья – счастливая мама двоих сыновей. Да! Да! Да! Вы не ошиблись! У этой молодой, очаровательной и сногсшибательной леди двое взрослых сыновей! Старшему 19 лет, младшему – 15 лет. И мама активно участвует в их жизни: всегда готова выслушать, поддержать и понять. А сейчас ребятам предстоит помочь своей любимой мамочке выиграть в конкурсе. Для этого нужно будет активно голосовать.

Напоминаем, фотоконкурс «Самая красивая мама -3!» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет». К участию в фотоконкурсе приглашаются мамы из Красноярского края. Для этого нужно загрузить С свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru. Напоминаем, что от каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).

Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

В финал выйдут пять участниц – лидеров голосования. Каждая получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Обладательницу 1 места ждет особый сюрприз.

КОНКРЕТНО

Прием заявок до 24 февраля.

С 25 февраля до 4 марта - голосование.

6 марта - награждение победительниц.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU