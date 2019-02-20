2019-02-20T12:12:44+03:00
Конкурсы и тесты

Самая бесстрашная мама участвует в конкурсе от «Комсомолки»

А какая ты мама? Заявки на участие все еще принимаются!
Поделиться:
У Натальи двое сыновей Фото: Личный архив участникаУ Натальи двое сыновей Фото: Личный архив участника
Изменить размер текста:

«Не боюсь никого и ничего, включая птичий грипп и финансовый кризис! Люблю активный спорт и тихий отдых», - так написала о себе Наталья Власова, участница фотоконкурса «Самая красивая мама – 3!».

Наталья – счастливая мама двоих сыновей. Да! Да! Да! Вы не ошиблись! У этой молодой, очаровательной и сногсшибательной леди двое взрослых сыновей! Старшему 19 лет, младшему – 15 лет. И мама активно участвует в их жизни: всегда готова выслушать, поддержать и понять. А сейчас ребятам предстоит помочь своей любимой мамочке выиграть в конкурсе. Для этого нужно будет активно голосовать.

Напоминаем, фотоконкурс «Самая красивая мама -3!» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет». К участию в фотоконкурсе приглашаются мамы из Красноярского края. Для этого нужно загрузить С свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru. Напоминаем, что от каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).

Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

В финал выйдут пять участниц – лидеров голосования. Каждая получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Обладательницу 1 места ждет особый сюрприз.

КОНКРЕТНО

Прием заявок до 24 февраля.

С 25 февраля до 4 марта - голосование.

6 марта - награждение победительниц.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сестру
Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 марта
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Жители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублей
У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь
4G-интернет Tele2 доступен более чем 2 млн жителей Красноярского края
Красноярские рыбаки устроят первенство по зимней ловле
В Туве отец заставил 9-летнюю дочь пасти скот в лютый мороз
Красноярским таксистам раздали русско-английские разговорники
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
В Красноярске изменится схема движения 81 маршрута
«Русский Уголь»: среднемесячная заработная плата рабочих основных профессий в 2018 году выросла на 10-11%
Губернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер»
ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»
Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
В Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домов
В красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется
Красноярцам напоминают о скором появлении клещей
Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства
Красноярцы попросили руководителя ГИБДД края построить развязку в Солнечном
Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» бесплатно
На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт
Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест
Совместить несовместимое: в Красноярске начали продавать водку в бутылках в виде часовни
Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта
За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях