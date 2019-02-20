2019-02-20T11:41:04+03:00
Общество

Жители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублей

Доверия к банкам у населения становится больше
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублейЖители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярского края держат на своих счетах в финансовых организациях края огромную сумму – 330 миллиардов рублей. Доверие со стороны населения к банкам увеличивается – в последние годы класть деньги на депозит стали чаще. При этом и вклады жителей края растут быстрее, чем в целом по России. В прошлом году темп роста составил 10 %, - пишут Новости ТВК со ссылкой на источники в Центробанке.

По словам управляющего Красноярским отделением Сергея Журавлева, «приток вкладов в течение 2018 года сохранился. Рублевые вклады давали положительную доходность, поскольку ставки превышали уровень инфляции. Активного перетока в другие инструменты сбережений мы не наблюдали».

Что касается самих банков, то им очень выгодно привлекать деньги населения. В 2018 году доля частных вкладчиков достигла 70 % от общих капиталов. Поэтому кредитные организации и наращивают ставки. К началу текущего года они выросли до 6 % годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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