СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-20T11:20:01+03:00

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У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь. Этой новостью он поделился на страницах «Инстаграма»: «Спасибо, М. сегодня ты подарила мне дочь». Не прошло и получаса, а Николай уже получил под тысячу поздравлений от своих подписчиков. Они желают молодым родителям любви и успехов и предлагают не останавливаться на достигнутом.

Николай распрощался с холостяцкой жизнью и привел в загс любимую девушку Марию 5 августа 2016 года. До этого они встречались 2, 5 года. Бракосочетание проходило за закрытыми дверями. А сегодня молодой отец с радостью рассказывает всем о своем первенце.

Напомним, что Николай Олюнин стал серебряным призером Зимний Олимпийских игр в Сочи-2014. Во время Олимпиады в Пхенчхане-2018 он сломал ногу и выбыл из борьбы. За год он перенес несколько операций. Сейчас он дома, в Красноярске, восстанавливается и готовится к новым стартам.

«КП»-Красноярск искренне присоединяется к поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU