2019-02-20T11:20:01+03:00
Общество

У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь

Счастливый отец принимает поздравления
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь. Фото: личная страница в "Инстаграме"У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь. Фото: личная страница в "Инстаграме"
Изменить размер текста:

У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь. Этой новостью он поделился на страницах «Инстаграма»: «Спасибо, М. сегодня ты подарила мне дочь». Не прошло и получаса, а Николай уже получил под тысячу поздравлений от своих подписчиков. Они желают молодым родителям любви и успехов и предлагают не останавливаться на достигнутом.

Николай распрощался с холостяцкой жизнью и привел в загс любимую девушку Марию 5 августа 2016 года. До этого они встречались 2, 5 года. Бракосочетание проходило за закрытыми дверями. А сегодня молодой отец с радостью рассказывает всем о своем первенце.

Напомним, что Николай Олюнин стал серебряным призером Зимний Олимпийских игр в Сочи-2014. Во время Олимпиады в Пхенчхане-2018 он сломал ногу и выбыл из борьбы. За год он перенес несколько операций. Сейчас он дома, в Красноярске, восстанавливается и готовится к новым стартам.

«КП»-Красноярск искренне присоединяется к поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сестру
Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 марта
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Самая бесстрашная мама участвует в конкурсе от «Комсомолки»
Жители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублей
4G-интернет Tele2 доступен более чем 2 млн жителей Красноярского края
Красноярские рыбаки устроят первенство по зимней ловле
В Туве отец заставил 9-летнюю дочь пасти скот в лютый мороз
Красноярским таксистам раздали русско-английские разговорники
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
В Красноярске изменится схема движения 81 маршрута
«Русский Уголь»: среднемесячная заработная плата рабочих основных профессий в 2018 году выросла на 10-11%
Губернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер»
ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»
Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
В Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домов
В красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется
Красноярцам напоминают о скором появлении клещей
Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства
Красноярцы попросили руководителя ГИБДД края построить развязку в Солнечном
Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» бесплатно
На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт
Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест
Совместить несовместимое: в Красноярске начали продавать водку в бутылках в виде часовни
Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта
За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях