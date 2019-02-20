2019-02-20T11:09:10+03:00
Общество

4G-интернет Tele2 доступен более чем 2 млн жителей Красноярского края

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Фото: Теле2Фото: Теле2
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Сеть 4G в Красноярском крае была запущена в январе 2018 года, а уже в августе 4G стала лидирующей технологией передачи данных в регионе: больше половины всего трафика использовали клиенты с 4G-устройствами. В декабре этот показатель составил уже 57%. Ежемесячно пользователи 4G скачивали более двух петабайт интернет-трафика.

Для обеспечения комфортных скоростей мобильного интернета техническая служба компании произвела расширение емкости сети и строительство новых базовых станций по краю. К концу года количество базовых станций 4G выросло почти вдвое по сравнению с январем – на 76%. В июле оператор запустил сеть 4G на северных территориях края – в Норильске и Дудинке. В рамках программы устранения цифрового неравенства были построены базовые станции для обеспечения мобильным интернетом 17 малых населенных пунктов края.

В зоне покрытия 4G к концу года оказались более четырехсот пятидесяти населенных пунктов, в том числе – более 180 со стопроцентным покрытием. Высокоскоростной мобильный интернет Tele2 стал доступен 75% жителей края или более чем 2 млн человек.

Наряду с развитием LTE продолжались работы по развитию сети 3G. В связи с ростом трафика для увеличения пропускной способности количество передатчиков на базовых станциях было увеличено с трех до шести, а сектор покрытия каждого уменьшен. Такие работы позволили увеличить среднюю скорость мобильного интернета в расчёте на одного абонента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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