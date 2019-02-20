В Туве отец заставил 9-летнюю дочь пасти скот в лютый мороз

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-20T10:16:52+03:00

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В Туве 28-летний отец будет отвечать перед законом за жестокость по отношению к своей 9-летней дочери. Правда, статья заведена по факту неисполнения им родительских обязанностей. Что случилось на самом деле, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинской полиции.

ЧП произошло в Овюрском районе республики в январе. Температура воздуха опустилась ниже 40 градусов. Добрый хозяин в такой мороз собаку не выпустит, а отец отправил девочку пасти скот. В результате она обморозила пальцы рук. А родители даже не показали ее врачу.

В настоящее время девочка находится в больнице, ее состояние врачи оценили, как тяжелое. В медицинском учреждении отметили, что в результате обморожения она целый месяц испытывала постоянный болевой шок. Как теперь сложится судьбе девочки после выписки из больницы, остается только догадываться. Больше пасти скот ей уже наверняка не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU