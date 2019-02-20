2019-02-20T09:46:00+03:00
Общество

Красноярским таксистам раздали русско-английские разговорники

Это поможет им общаться с иностранными гостями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярским таксистам раздали русско-английские разговорники. Фото: сайт администрации городаКрасноярским таксистам раздали русско-английские разговорники. Фото: сайт администрации города
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Красноярским таксистам раздают русско-английские разговорники. Их разработали совместно дирекция Универсиады-2019 и мэрия города. В разговорник вошли самые привычные фразы, которые могут понадобиться водителям при общении с иностранными гостями во время проведения Международного спортивного праздника. Например: «Куда вам нужно ехать?» «Пожалуйста, пристегните ремень», «Мы приехали»», «Я очень спешу» и так далее.

Есть и выражения, адресованные специально иностранным болельщикам: «Хорошего пребывания в Красноярске», «Удачи вашей команде». Кроме того, в памятках размещена информация о перехватывающих парковках.

Всего отпечатано 2500 экземпляров. Памятки будут распространяться среди водителей такси Красноярска. Получить памятки можно в управлении информатизации и связи (Карла Маркса, 93). Телефон для справок: 228-21-12.

Добавим, что ранее такие же разговорники получили кондукторы городских автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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