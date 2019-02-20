В Красноярске изменится схема движения 81 маршрута
В Красноярске изменится схема движения автобуса маршрута № 81. Такое объявление появилось сегодня на официальном сайте администрации города. В мэрии объяснили, что пошли навстречу многочисленным просьбам горожан и работников промышленных предприятий Советского района.
Таким образом, уже со 2 марта автобус будет ездить по следующей схеме:
- проспект Комсомольский – Воронова – Ястынская – Гайдашовка – Полигонная – транспортный проезд на улицу Ястынскую – Ястынская – Пограничников – Кразовская – ООО «Сибирский элемент».
При новой схеме движения на маршруте добавятся 6 новых остановок:
- Школа милиции
- улица Гайдашовка
- «Дымов»
- улица Полигонная
- «Красноярская продовольственная компания»
- «Фуд Сити».
Будут исключены остановки: «СПТУ 18», «2-й микрорайон» (в сторону ООО «Сибирский элемент»), «улица Быковского», «Интернат», «Сады».
Всего на маршруте будут работать 20 автобусов с интервалом движения 8 минут в часы пик.
ИСТОЧНИК KP.RU