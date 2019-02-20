В Красноярске изменится схема движения 81 маршрута

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-20T09:25:50+03:00

Его пустят через Гайдашовку

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В Красноярске изменится схема движения автобуса маршрута № 81. Такое объявление появилось сегодня на официальном сайте администрации города. В мэрии объяснили, что пошли навстречу многочисленным просьбам горожан и работников промышленных предприятий Советского района.

Таким образом, уже со 2 марта автобус будет ездить по следующей схеме:

- проспект Комсомольский – Воронова – Ястынская – Гайдашовка – Полигонная – транспортный проезд на улицу Ястынскую – Ястынская – Пограничников – Кразовская – ООО «Сибирский элемент».

При новой схеме движения на маршруте добавятся 6 новых остановок:

- Школа милиции

- улица Гайдашовка

- «Дымов»

- улица Полигонная

- «Красноярская продовольственная компания»

- «Фуд Сити».

Будут исключены остановки: «СПТУ 18», «2-й микрорайон» (в сторону ООО «Сибирский элемент»), «улица Быковского», «Интернат», «Сады».

Всего на маршруте будут работать 20 автобусов с интервалом движения 8 минут в часы пик.

ИСТОЧНИК KP.RU