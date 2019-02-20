2019-02-20T08:20:26+03:00
Спорт

Губернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер»

Здесь будут заниматься будущие олимпийцы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер». Фото пресс-службы правительства краяГубернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер». Фото пресс-службы правительства края
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Накануне, 19 февраля, губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в Назарово с рабочим визитом. Одним из пунктов его поездки стало торжественное открытие физкультурно-спортивного комплекса «Лидер».

Новый объект площадью более 2,5 тысяч квадратных метров станет основной площадкой для развития массового и профессионального спорта в Назарово. Заниматься физкультурой здесь смогут люди всех возрастов и социальных групп. Помимо этого в «Лидере» будут тренироваться воспитанники школы олимпийского резерва (дзюдо, кикбоксинг, вольная борьба), МАУ «Спортивная школа» (волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, легкая атлетика, шахматы), а также будут проходить соревнования и спартакиады для детей и взрослых.

Фото пресс-службы правительства края

Фото пресс-службы правительства края

- Построенный в рекордные сроки спортивный комплекс «Лидер» открывается перед историческим событием для края и страны – Всемирной зимней универсиадой. Этот многофункциональный центр будет своеобразным магнитом для детей и взрослых, местом для молодежного и семейного отдыха, - сказал Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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