2019-02-20T07:38:43+03:00
Экономика

ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»

Банк ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир» до 10 млн штук
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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Наибольший объем эмиссии карт «Мир» приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области. Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями.

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

«ВТБ одним из первых банков в России начал эмиссию национальных платежных карт и сегодня продолжает поступательную работу в этом направлении. «Мультикарта» ВТБ на базе «Мира» получилась одной из лучших на рынке с точки зрения функционала для клиентов, которым доступен максимальный набор услуг», - отметил член правления ВТБ Валерий Чулков.

К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С июля 2017 года на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича. Клиенты могут использовать карту «Мир» также для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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