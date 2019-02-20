2019-02-20T07:36:39+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов

Поделиться:
Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ повысил процентные ставки на сроки 91-1100 дней по срочным вкладам в российских рублях. В среднем, ставки по депозитам Банка УРАЛСИБ увеличились на 0,5 процентного пункта.

В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях, в зависимости от суммы и срока вклада, составляют:

- По вкладам вида «Доход» – от 6,1% до 7,5% годовых.

- По вкладам вида «Рост» – от 5,4% до 6,8% годовых.

- По вкладам вида «Комфорт» – от 5,1% до 6,5% годовых.

Максимальные ставки по указанным видам вкладов доступны в рамках пакета услуг «Прайвет».

Процентная ставка по вкладу «Почетный пенсионер», в зависимости от срока вклада, составляет 6,4 – 6,9% годовых. При этом минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Русский Уголь»: среднемесячная заработная плата рабочих основных профессий в 2018 году выросла на 10-11%
Губернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер»
ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»
В Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домов
В красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется
Красноярцам напоминают о скором появлении клещей
Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства
Красноярцы попросили руководителя ГИБДД края построить развязку в Солнечном
Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» бесплатно
На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт
Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест
Совместить несовместимое: в Красноярске начали продавать водку в бутылках в виде часовни
Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта
За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях