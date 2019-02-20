2019-02-20T07:52:18+03:00
Общество

В Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домов

И уже определились подрядчики работ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домовВ Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске более 900 многоквартирных домов включены в программу капитального ремонта в этом году. Много это или мало – судите сами: по планам в 2018 году в программу попали 350 таких домов.

Капитальный ремонт в многоквартирных домах города будет идти по всем направлениям. В этом году в программу включены дома, где требуется провести работы по ремонту кровель, фасадов, лифтов, фундаментов и подвалов, систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.

На каждый дом сначала необходимо выполнить проектно-сметную документацию, которая проходит обязательное согласование экспертами. Чтобы процесс не затянулся, технический заказчик уже сейчас начал разработку и согласование всех необходимых документов.

Планируется, что 80 % проектов будут готовы уже к 31 марта. А сами работы в домах начнутся после 20 апреля. Принимать работу у подрядчика будут специалисты – профессионалы.

Добавим, что в правительстве края уже выбрали 17 подрядных организаций (из 33 заявленных), которые и будут принимать участие в торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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