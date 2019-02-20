2019-02-20T07:52:32+03:00
Дом. Семья

В красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется

Это вам не сурок какой-нибудь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется. Фото пресс-службы зоопаркаВ Красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется. Фото пресс-службы зоопарка
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В красноярском парке флоры и фауны событие: проснулся тяньшанский белокоготный медведь по кличке Памир. Сотрудники зоопарка говорят: это вам не какой-то там американский сурок. Раз проснулся – зимы больше не будет. Это верная примета.

Отойдя от спячки, Памир первым делом прошелся по своему хозяйству: проверил, в порядке ли вольер, все ли в нем на месте. Заодно и зарядку сделал – взобрался по перекладинам клетки на самый верх и заглянул, а что творится у соседей.

По словам сотрудников, у всех медведей в вольерах построены специальные уютные берлоги, где они отсыпаются несколько месяцев в году. Бодрствуют лишь белые мишки – они в силу своей природы в спячке не нуждаются.

Ну, а пока в зоопарке все с восторгом смотрят на Памира, работники заповедника «Столбы» с напряжением ждут, когда проснутся вольные обитатели местных лесов. В минувшем году из-за них приходилось даже на несколько дней закрывать туристическую зону.

Первым делом Памир обошел свое хозяйство и заглянул к соседям. Фото пресс-службы зоопарка

Первым делом Памир обошел свое хозяйство и заглянул к соседям. Фото пресс-службы зоопарка

ИСТОЧНИК KP.RU

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