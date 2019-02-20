Красноярцам напоминают о скором появлении клещей

СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-20T06:35:38+03:00

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Красноярцам напоминают о прививках от клещевого энцефалита. В краевом управлении Роспотребнадзора предупреждают, что не стоит надеяться на «авось пронесет». Клещевой вирусный энцефалит – слишком тяжелая инфекция, чтобы игнорировать мэры предосторожности. Ведь помимо поражения центральной нервной системы он иногда приводит к летальному исходу.

Сезон клещей в Красноярске начинается ранней весной. Обычно иксодовые появляются в конце марта – начале апреля и регистрируются до конца сентября. В прошлом году первых клещей заметили в 1-й декаде апреля.

Единственным и эффективным методом профилактики заболевания является прививка против клещевого энцефалита – напоминают специалисты. Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся отечественными и зарубежными вакцинами. Вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита можно в коммерческих медицинских центрах города и края на платной основе всем желающим, начиная с 3-х летнего возраста. Также прививки детям школьного возраста (с 10 лет) проводят в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU