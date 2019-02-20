2019-02-20T06:09:30+03:00
Общество

Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства

Чтобы «генерировать идеи по обновлению городского пространства»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства. Фото: "Инстаграм" Сергея ЕреминаГлава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина
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Глава Красноярска Сергей Еремин на своей странице в «Инстаграме» поделился идеей создать в городе Центр компетенций и благоустройства. Поскольку, по словам мэра, визуальная эстетика города – это приоритет для всех, то необходим единый центр с командой, которая будет «генерировать идеи по обновлению городского пространства», а затем воплощать их в жизнь.

По замыслу Центр нужно создавать с поддержкой краевых властей. А в состав команды должны войти творческие эксперты – то есть архитекторы, художники и дизайнеры. Из расчета: на одного чиновника – 9 творческих коллег. «Итогом такого симбиоза будут выверенные решения. Центр позволит нам создавать успешные стандарты благоустройства. Они могут тиражироваться в крае и других регионах» - написал Сергей Еремин.

В комментариях эту идею в целом поддержали, сообщив, что во многих современных городах это работает уже не один десяток лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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