Красноярцы попросили руководителя ГИБДД края построить развязку в Солнечном

СЕГОДНЯ 04:49 2019-02-20T08:10:26+03:00

Они уверяют: это поможет решить вопрос с вечными заторами на выезде

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Получат ли жители Солнечного новую развязку на выезде из микрорайона или нет? С таким вопросом группа активистов накануне обратилась к начальнику ГИБДД края. О результатах они рассказали в своей группе «Наш мкр. Солнечный». «Нас услышали» - сообщают активисты: главный дорожный полицейский дал задание заместителям совместно с КРУДОРом провести моделирование дорог в микрорайоне Солнечный и проанализировать загруженность въездов.

Добавим, что проблемный остается поворот налево с Енисейского тракта на улицу Славы и бульвар Солнечный. Поэтому строительство здесь дополнительного виадука поможет решить проблему. И есть шанс получить финансирование строительства из федерального бюджета в рамках дорожной программы.

Также жители микрорайона просят обратить внимание и на другие проблемные участки: выезд с улицы 40 лет Победы на кольцо, выезды из ЖК «Нанжуль-Солнечный», «Ярослав», ЖК «Клевер» и другие.

Мониторинг и анализ обстановки планируется после окончания универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU