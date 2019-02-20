Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» бесплатно

СЕГОДНЯ 04:20 2019-02-20T04:21:00+03:00

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Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» безвозмездно. Этот вопрос поднимался накануне в краевом парламенте на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан. Депутаты рассмотрели соответствующие поправки в закон «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае».

Предложено добавить в закон новую категорию граждан – дольщиков, пострадавших от нечестных застройщиков на территории края. Они смогут обратиться к юристам по всем соответствующим теме вопросам. Поправки предлагается вынести на ближайшее заседание сессии для принятия в первом чтении.

Добавим, что закон «О бесплатной юридической помощи в российской Федерации» был прият еще в 2011 году, в нем прописано 12 категорий граждан, которые имеют право на такую услугу. Например, это ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Краевой аналогичный закон был принят в 2013 году. В нем добавлены еще две категории – коренные малочисленные народы и женщины, награжденные почетным знаком Красноярского края «Материнская слава».

ИСТОЧНИК KP.RU